Borsa: Milano poco mossa, in luce Azimut

MILANO, 17 GIU - Piazza Affari comincia poco sopra la parità (Ftse Mib +0,07%) con l'Europa, una settimana che vede il presidente della Bce Mario Draghi impegnato a Sintra mentre martedì e soprattutto mercoledì i mercati guardano al Fomc della Fed non per un taglio dei tassi ma per le indicazioni sulla politica monetaria, a poco più di una settimana dal possibile incontro tra Donald Trump e Xi Jinping durante il G20. Le pulizie in casa di Deutsche Bank aiutano insieme al calo dello spread a 254 punti il risparmio gestito con Azimut (+1,47%) e Banca Generali (+1,1%) e le banche con Bper (+0,76%). Bene nel lusso Ferragamo (+0,68%) e Moncler (+1%), acquisti su Fca (+0,9%), grazie alle ipotesi su possibili sviluppi con Renault, e su Ferrari (+0,66%). La maglia nera va non a Recordati (-2,92%) ma alla Juve (-3,41%) delusa dall'arrivo di Maurizio Sarri mentre fuori dal paniere principale l'addio di Francesco Totti alla fine non pesa sulla Roma (+1,59%). Da segnalare poi Fincantieri (+1,07%) per l'intesa con Naval Group.