Leonardo:arriva maxi drone Falco Xplorer

ROMA, 17 GIU - Svelato il Falco Xplorer, il drone più grande mai realizzato da Leonardo. Il nuovo componente della famiglia di velivoli a pilotaggio remoto, che è stato presentato durante un evento inaugurale al Salone dell'Aerospazio di Parigi, ha una autonomia di volo di oltre 24 ore e una capacità di carico di 350 kg Il drone sarà destinato a clienti civili e militari. Attualmente è in fase di certificazione per il volo in spazi aerei non segregati.