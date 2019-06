Borsa: Asia contrastata,attesa Bce e Fed

MILANO, 17 GIU - Seduta contrastata sulle Borse asiatiche all'inizio di una settimana in cui l'attenzione è puntata sulle banche centrali: sulla Fed che mercoledì darà indicazioni sul taglio dei tassi e sulla Banca centrale del Giappone attesa giovedi'. In Portogallo a Sintra, il forum annuake tra banchieri centrali, accademici ed economisti, l'ultimo per Mario Draghi. Tokyo si ferma sulla parità (+0,03%), Hong Kong (+0,59%) rimbalza dopo che il governo ha sospeso un controverso conto di estradizione. Shanghai guadagna lo 0,25%, Seoul cede lo 0,22 per cento.