Tim: prepara delisting da Borsa New York

MILANO, 14 GIU - Tim intende avviare la procedura finalizzata a cancellare la quotazione presso il New York Stock Exchange (Nyse) delle proprie azioni. Lo rende noto un comunicato della società. Tim procederà a comunicare al Nyse la propria volontà di avviare il delisting e successivamente intende depositare presso la U.S. Securities and Exchange Commission il corrispondente Form 25, con conseguente efficacia del delisting prevista dopo 10 giorni. "La decisione di procedere con il delisting presso il Nyse - spiega Tim - è funzionale a obiettivi di semplificazione e risparmio di costi, fermi restando gli elevati standard di corporate governance, un solido sistema di controllo interno e un'informativa economico-finanziaria trasparente. Tim rimarrà soggetta alla disciplina di Borsa Italiana e a tutta la normativa applicabile alle società quotate in Italia", conclude la nota.