Borsa: Europa in calo con frenata Cina

MILANO, 14 GIU - Le Borse europee rallentano con gli investitori che temono la frenata industriale della Cina e le tensioni in Medio Oriente. Restano le preoccupazioni anche per lo stallo delle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Prosegue stabile l'euro sul dollaro a 1,1269 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,5%. In rosso Francoforte (-0,6%), Madrid (-0,4%), Londra e Milano (-0,3%) e Parigi (-0,2%). Nel Vecchio continente arretra l'hi-tech (-1,5%) dove sono in forte calo Ams (-6%), Infineon (-5%) e Logitech (-1,7%). Andamento negativo anche per la finanza (-0,6%) con Societe Generale (-1,6%), Ubs (-1,4%), Deutsche Bank (-1,4%). A Piazza Affari crolla Sias (-10%) mentre è in rialzo Astm (+3%). In calo anche Stm (-3,8%) insieme alle banche con Fineco (-1,7%), Banco Bpm (-1,1%), Ubi (-1,2%). In rialzo Prysmian (+1%), con le prospettive di crescita per il futuro, e Italgas (+0,8%), dopo la presentazione a Londra del nuovo piano industriale al 2025.