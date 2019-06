Borsa: Europa in rosso con dati Cina

MILANO, 14 GIU - Borse europee in rosso con i timori degli investitori sulla crescita economica della Cina dopo i dati sulla produzione industriale ai minimi dal 2002. Sui mercati pesano anche le tensioni in Medio Oriente e la situazione di stallo in cui si trovano le trattative Usa-Cina per il commercio internazionale. L'euro sul dollaro è stabile a 1,1280 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,5%. In rosso Francoforte (-0,6%), Madrid (-0,4%), Londra e Parigi (-0,3%). Sui listini del Vecchio continente pesa il settore Hi-tech (-1,4%) dove sono in rosso Ams (-7%) e Siltronic (-3,5%). In calo anche la finanza (-0,7%) dove rallentano le banche con Commerzbank (-1,7%), Credit Agricole (-1,3%) Ing (-1,1%) e Banco Santander (-0,9%). Lieve il calo del settore energia (-0,2%) con il prezzo del petrolio in rialzo. In negativo Bp (-0,3%) e Shell (-0,2%) mentre è in rialzo Total (+0,1%).