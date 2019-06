Borsa:Milano in calo dopo dati industria

MILANO, 14 GIU - La Borsa di Milano (-0,16%) prosegue la seduta in calo, in linea con gli altri listini europei, dopo i dati sull'industria. A Piazza Affari sono deboli le banche mentre corre Astm (+7,5%) dopo il riassetto con Sias (-6,5%). In calo lo spread tra Btp e Bund tedesco a 257 punti base ed il rendimento decennale italiano al 2,32%. In fondo al listino Stm (-3%). Tra i finanziari sono in rosso UnipolSai (-1,2%) e Unipol (-1%). Male anche Fineco (-1,7%), Banco Bpm (-0,8%), Unicredit (-0,6%), Intesa (-0,5%) e Ubi (-0,3%). Seduta all'insegna dell'ottimismo per i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio ancora in rialzo. In positivo Tenaris (+0,9%), Saipem (+0,8%), Eni (+0,2%). Prosegue l'andamento in rialzo per Italgas (+1,1%), dopo la presentazione a Londra del nuovo piano industriale.