Borsa: Asia chiude in rosso

MILANO, 14 GIU - Borse asiatiche in rosso con le tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco a due petroliere nel Golfo dell'Oman ed i dati sull'economia cinese. Sullo sfondo pesa l'incognita delle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Tokyo (+0,40%) archivia la settimana in positivo. Sul mercato valutario lo yen si è apprezzato a 108,20 sul dollaro, e poco sopra 122 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso è in rosso la Cina con Shanghai (-0,65%) e Shenzhen (-1,29%). In calo anche Hong Kong (-0,58%), Seul (-0,51%) e Mumbai (-0,48%). Sul versante macroeconomico in arrivo dall'Italia una serie di dati economici sull'industria e l'inflazione a maggio. Dagli Stati Uniti la produzione industriale, le vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori.