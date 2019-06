Gavio: Astm incorpora Sias

MILANO, 13 GIU - Riassetto in casa Gavio. I Cda hanno approvato un'operazione di integrazione, da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di Sias in Astm per semplificare la catena di controllo attraverso la creazione di una 'One Company' quotata in Borsa come lo sono le due società coinvolte. E' previsto che Astm lanci un'Opa parziale sul 5% di Sias a un prezzo unitario di 17,5 euro. La decisione di promuovere l'Opa è riconducibile, da una parte, alla esigenza di mitigare gli effetti diluitivi derivanti dalla fusione e, dall'altra, alla volontà di concedere una facoltà di uscita parziale agli azionisti di Sias che non intendano mantenere il proprio investimento nella società risultante dalla fusione, spiega una nota. Il perfezionamento dell'offerta è subordinato al fatto che Astm venda a detenere direttamente il 66,693% di Sias.