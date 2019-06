Fmi,Paesi con debito alto rischio per Ue

LUSSEMBURGO, 13 GIU - Escalation delle tensioni commerciali, alto rischio di no deal su Brexit, Paesi ad alto debito che non riescono a ricostruire buffer di bilancio e attuare le riforme strutturali: sono i tre rischi che vede il Fondo monetario internazionale, a causa dei quali "le previsioni per la zona euro restano precarie". Lo scrive il Fmi nel suo rapporto article IV sulla zona euro.