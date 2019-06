Toninalli,commissario per Sassari-Olbia

ALGHERO, 13 GIU - "La Sassari-Olbia e la Sassari-Alghero saranno commissariate, così da portare a compimento queste opere più velocemente possibile". L'ha annunciato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli ad Alghero per un tour elettorale che lo vedrà impegnato a sostegno dei candidati sindaci del Movimento Cinque Stelle di Alghero e Sassari, Roberto Ferrara e Maurilio Murru. Nel corso della giornata sono previsti anche dei sopralluoghi su alcuni tratti del cantiere per la realizzazione della Sassari-Olbia. "Col commissariamento ci sarà finalmente un soggetto che si potrà occupare di quelle opere con poteri speciali, lavorando meglio e più velocemente", spiega Toninelli. Rispetto alle perplessità del Ministero dell'Ambiente e del Ministero per i Beni culturali sul tracciato della Sassari-Alghero, il ministro annuncia che "se non si troverà altra soluzione andremo al Cipe e forzeremo la situazione, ma vi do la matematica certezza che quell'opera si farà".