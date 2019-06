Leonardo: 13 M-345 a Aeronautica

ROMA, 13 GIU - Leonardo ha firmato ieri, con la Direzione Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità del Ministero della Difesa, il contratto relativo alla fornitura del secondo lotto del sistema di addestramento integrato basato sul velivolo M-345 HET (High Efficiency Trainer). L'intesa prevede la fornitura di tredici velivoli, dei sistemi di addestramento e di simulazione a terra e il supporto logistico per cinque anni per un valore complessivo di 300 milioni di euro.