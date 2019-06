Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa

MILANO, 13 GIU - Prosegue senza scosse la giornata sui mercati azionari europei, con Parigi che è la più cauta e ondeggia attorno alla parità, Londra in rialzo dello 0,2%, Milano in aumento dello 0,3% e Francoforte dello 0,4%. Gli operatori sembrano attendere la raffica dei dati macroeconomici statunitensi di giornata tra i quali le richieste di disoccupazione e in Piazza Affari i titoli migliori sono Amplifon (+1,7%), Diasorin (+1,6%), Azimut (+1,4%), Mediaset (+1,3%) e Italgas, che sale dell'1,2%. Bene anche Enel (+1%), generalmente stabili le banche, in calo dello 0,7% Stm, dell'1% Terna e dell'1,2% Ferragamo. Tra i titoli a minore capitalizzazione, scivolone per Banca intermobiliare (-7%), mentre Rcs sale del 2%.