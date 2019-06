Innovation Engineering,nuovo logo e sito

ROMA, 12 GIU - Nuovo logo, nuova immagine coordinata, nuovo sito, nuova sede per Innovation Engineering, ma con "un inarrestabile e immutato trend di crescita". Da dieci anni - è scritto in una nota - la società si occupa di progettazione e sviluppo di soluzioni IT avanzate per la gestione della conoscenza all'interno delle aziende, con un 30% del fatturato investito in Ricerca e Sviluppo e un aumento del giro d'affari che raddoppia ogni anno, fin dalla fondazione. La società ha sedi a Roma, Napoli e Milano: in occasione dei dieci anni di attività, infatti, è stata da poco aperta una filiale in Olanda (Rijswijk), come joint venture insieme a PNO Consultants e Williams Consulting B.V. Tra le attività più rilevanti di Innovation Engineering, spiccano: Importanti progetti europei di circa 3 milioni di euro e un network di oltre 50 partner; Wheesbee, "il Google dell'innovazione": una piattaforma per l'innovazione sistematica completamente customizzabile sui processi aziendali delle singole aziende.