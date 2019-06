Petrolio: in netto calo a 52,27 dollari

ROMA, 12 GIU - Quotazioni del petrolio in netto calo sotto i 53 dollari sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio cedono l'1,9% a 52,27 dollari al barile. Il Brent perde l'1,8% a 61,19 dollari. Ad incidere i dati sui livelli delle scorte al massimo da due anni e le previsioni su un ulteriore taglio dei prezzi per il 2019 fino a 50 dollari al barile.