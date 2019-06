Borsa: Europa prosegue in rialzo

MILANO, 10 GIU - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo e brindano alla decisione degli Usa di non imporre i dazi al Messico. I listini sono spinti dal comparto dell'energia dopo il rialzo del prezzo del petrolio. Sul versante dei cambi l'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,1295. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Londra e Madrid (+0,6%) e Parigi (+0,5%). Francoforte è chiusa per festività. Il continuo aumento del prezzo del petrolio spinge il comparto dell'energia (+0,8%) dove si mettono in mostra Shell (+1%), Total (+0,7%), Bp (+0,6%) e Repsol (+0,5%). Seduta positiva anche per il settore finanziario (+0,5%) con le banche in luce. Sono in rialzo Banco Bilbao (+1,9%), Bnp Paribas (+1,1%) e Ing (+0,7%). In positivo il comparto dell'automobile con Renault (+1,9%), dopo che Fca (+2%) ha ritirato la proposta di nozze, e Peugeot (+1,2%).