Borsa: Asia chiude in rialzo, corre Cina

MILANO, 10 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in forte rialzo dopo l'accordo tra Usa e Messico che di fatto evita l'introduzione di nuovi dazi e sostiene il comparto dell'auto giapponese ben posizionato nel Nord America. Nonostante l'andamento positivo dei mercati, gli investitori restano in attesa degli sviluppi sulle trattative tra Usa e Cina sul commercio globale e guardano alla crescita economica dell'area che procede a ritmi più lenti rispetto a quella statunitense. In positivo Tokyo (+1,20%). Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 108,50, e si indebolisce e 122,80 sull'euro. A mercati ancora aperti corre la Cina con Shenzhen (+1,2%) e Shanghai (+0,8%). Bene anche Hong Kong (+2,1%), Mumbai (+0,3%) e Seul (+1,2%). Sul versante degli appuntamenti macroeconomici in arrivo i dati sulla produzione industriale italiana, dal Regno Unito il Pil e la bilancia commerciale, la fiducia degli investitori dell'Eurozona e dagli Usa l'indice sul mercato del lavoro.