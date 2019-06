Ansaldo E, intesa con russa REP Holding

GENOVA, 7 GIU - Joint venture tra Ansaldo Energia e REP Holding, società che ha come partner strategico e finanziario Gazprom Bank per produrre, modernizzare, riparare e fornire un servizio completo di manutenzione e assistenza per turbine industriali di grande taglia, a gas e a vapore, in Russia. L'accordo è avvenuto durante il forum economico internazionale in corso a San Pietroburgo. La joint venture avrà sede legale a San Pietroburgo e la produzione sarà localizzata nelle attuali strutture di "REP Holding". Ansaldo Energia trasferirà alla joint venture i diritti esclusivi d'uso della propria tecnologia, al fine di produrre, vendere e manutenere turbine a gas e a vapore non solo in Russia, ma nelle ex repubbliche sovietiche e in altri paesi concordati dalle parti. L'accordo prevede la massima localizzazione delle strutture di produzione e service in Russia, compresa la creazione di una propria catena di fornitori, locali e qualificati, di componenti e materiali della Joint Venture.