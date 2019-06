Borsa Milano piatta con Exor e Fca

MILANO, 6 GIU - Giornata a due facce per Piazza Affari: dopo una prima parte di seduta positiva, l'intervento di Mario Draghi ha frenato i mercati: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,11% a 20.177 punti, l'Ftse All share con l'identico rialzo a quota 22.100. Con il presidente della Bce che ha 'bocciato' i mini bond e fissato le nuove condizioni sui Tltro della Bce, si è guardato anche al fatto che alcuni membri della Banca Centrale Europea hanno evocato l'ipotesi di tagli nei tassi, rispetto alla linea attuale di mantenerli fermi: è tornata qualche vendita sul settore finanziario, con Azimut che ha perso il 3%, Banca Generali il 2,1%, Banco Bpm l'1,9%, Unicredit e Bper l'1,1% finale. Debole anche Tim (-2%), piatta la chiusura di Exor (invariata rispetto alla vigilia) e Fca (+0,09%) mentre Ferrari è cresciuta nel finale con un aumento dell'1,8%. Bene anche Enel (+1,4%) e Terna (+1,5%). Tra i gruppi a minore capitalizzazione, Falck Renewables è scivolata dell'11% dopo un report negativo di Kepler Cheuvreux.