Ue: Tria, reddito e Quota100 non toccati

ROMA, 5 GIU - Quota 100, l'abbassamento dell'età pensionistica fortemente criticato dalla Commissione europea, e il reddito di cittadinanza sono misure che "non verranno toccate, sono leggi dello Stato, tutti coloro che hanno acquisito diritti vedranno questi soddisfatti questi diritti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Tria ha aggiunto che "poiché ci eravamo posti in modo molto prudenziale in partenza, adesso stiamo vedendo che ci saranno dei risparmi in qualche modo sostanziali". Sulla possibile procedura di infrazione infine Tria sostiene che "La Commissione europea non ha aperto una procedura d'infrazione (a carico dell'Italia, ndr) ma ha dichiarato che ci sono i presupposti per una procedura. Adesso si aprirà un dialogo costruttivo" e i mercati, con lo spread in lieve calo, "l'hanno capito".