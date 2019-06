Fmi conferma stime Italia,+0,1% pil 2019

NEW YORK, 5 GIU - Il Fondo Monetario Internazionale conferma le proprie stime di crescita sull'Italia. Nel documento preparato in vista del G20 del Giappone, il Fmi include le stime di crescita mondiali contenute nel World Economic Outlook presentato in aprile. Dopo il +0,9% del 2018, il pil italiano è atteso crescere dello 0,1% quest'anno, ovvero 0,5 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di gennaio, e dello 0,9% nel 2019.