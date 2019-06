Autogrill punta a 5,3 mld ricavi al 2021

MILANO, 4 GIU - Autogrill stima di generare ricavi per 5,3 miliardi di euro al 2021, con un tasso di crescita media annua compreso tra il 4,5% e il 5% per l'intero periodo. Sono gli obiettivi del Piano Strategico che l'amministratore delegato Gianmario Tondato Da Ruos. La generazione di cassa è stimata pari a cinque volte il valore del 2018: 'eating is the new shopping' (mangiare è il nuovo modo di fare shopping, ndr)" commenta Tondato. Perno della strategia di Autogrill è la diversificazione geografica, con il 70% degli investimenti nel settore aeroportuale nel Nord America, il settore autostradale con una durata media delle concessioni di 9 anni, poi ci sono le che stazioni consentono una strategia differenziata di crescita.