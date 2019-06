Auto, rallenta mercato maggio -1,2%

TORINO, 3 GIU - Ancora un segno meno per il mercato delle auto in Italia. Secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, a maggio sono state immatricolate 197.307 vetture, l'1,2% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Nei primi cinque mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 910.093, il 3,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.