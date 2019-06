Mediaset giù in Borsa con report Goldman

MILANO, 3 GIU - Giornata di vendite in Piazza Affari per Mediaset dopo un report di Goldman Sachs pessimista sul settore televisivo europeo e con il reinserimento del titolo tra quelli 'coperti' dagli analisti della banca d'affari: il Biscione ha chiuso in calo dell'1,6% a 2,57 euro dopo un minimo di seduta a quota 2,53, con Goldman che ha scelto un giudizio 'sell' e un prezzo obiettivo di 2,49 euro. Debole a Madrid Mediaset Espana (-2,3% finale a quota 6,28) e fiacca Prosieben a Francoforte, della quale Mediaset ha da poco acquistato poco meno del 10%: il titolo del gruppo tedesco - con nuovo rating Goldman Sachs a 'neutral' e prezzo obiettivo a 15,6 euro - ha chiuso in calo dell'1,3% a 14,3 euro.