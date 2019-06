Borsa: Milano tiene con Eni, debole Fca

MILANO, 3 GIU - Prima giornata di settimana tranquilla per Piazza Affari, che si è mossa sostanzialmente in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,36% a 19.874 punti, l'Ftse all share in crescita dello 0,24% a quota 21.755. Tra i principali titoli di Milano, il migliore è Diasorin (+4,1%) dopo la raccomandazione d'acquisto di Bofa, seguito da Tenaris (+2,8%), Prysmian e Leonardo (+2,3%), Saipem (+2,2%) ed Eni, salita dell'1,7% e sostenuta come gli altri gruppi dell'energia dal rimbalzo del prezzo del petrolio. In calo finale dello 0,5% Fca, debole Banco Bpm (-1,5%) ma tra i titoli a elevata capitalizzazione il peggiore è la Juventus in ribasso del 2,7% in attesa della designazione del nuovo allenatore. Qualche vendita per Mediaset dopo un report di Goldman Sachs pessimista sul settore televisivo: il Biscione ha perso l'1,6% finale a Milano e il 2,3% a Madrid, mentre Prosieben, della quale Mediaset ha da poco acquistato poco meno del 10%, a Francoforte ha ceduto l'1,3%.