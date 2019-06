Inail,al via nuove #storiediprevenzione

ROMA, 3 GIU - Riparte la campagna informativa dell'Inail #storiediprevenzione, lanciata un anno fa, che utilizza la tecnica della narrazione video per mostrare gli effetti degli investimenti realizzati con i finanziamenti del bando Isi per gli incentivi alla sicurezza sul lavoro. Lo annuncia una nota dell'Inail, precisando che da oggi è online sul portale dell'Istituto la prima clip della serie, girata in un'azienda agricola sarda nel settore del biologico. Fondata nel 2015 a Quartucciu, a pochi chilometri da Cagliari da un giovane imprenditore, l'azienda è specializzata nell'allevamento di chiocciole, nel solco della tradizione sarda in regime biologico. "La differenza - spiega il titolare Giorgio Manieri -, è quella di tutelare l'ambiente, soprattutto in una conduzione biologica e avere un prodotto più sano e certificato".