ArcelorMittal: iniziata demolizione Afo3

TARANTO, 03 GIU - Sono partiti i lavori di demolizione dell'Altoforno 3 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto. Lo rende noto l'azienda precisando che "le operazioni, previste nel Piano Ambientale, prevedono la sua completa demolizione: al posto dell'Afo 3 verrà installato un impianto di trattamento acque reflue che sarà dedicato agli AFO1, 2 e 4 e sarà progettato in linea con le Bat (Best Available Techniques) e con tutte le normative vigenti. Le attività per la realizzazione dell'impianto partiranno il prossimo settembre e saranno ultimate entro giugno 2020". Spento dal 1994, l'Afo 3 verrà completamente demolito in due fasi per evitare qualsiasi interferenza tra i cantieri. La prima fase, che è partita da qualche giorno, riguarda lo smontaggio della parte superiore dell'Altoforno e di tutta la struttura in calcestruzzo che si trova sul lato Est, dove verrà costruito l'impianto di depurazione. Tutte queste operazioni saranno completate entro il prossimo mese di agosto.