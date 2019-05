Fca: chiude pesante in Borsa (-4,76%)

MILANO, 31 MAG - Seduta pesante per Fca (-4,76% a 11,43 euro) e Renault (-4,55% a 53,92 euro) nelle rispettive borse di Milano e Parigi. Un calo che avviene, in modo più accentuato dei rivali, all'indomani delle del presidente Usa Donald Trump di minacce di dazi al Messico, dove Fca produce auto che esporta negli Usa a differenza di Renault, che le produce ma non le esporta. Minore il calo di un altro esportatore dal Messico agli Usa come Volkswagen (-2,6%), che opera dal lontano 1964 a Puebla. Più cauta anche Daimler (-1,83%), che in Messico produce solo veicoli industriali e bus. Poco mossa Peugeot (-0,65%), completamente assente dagli Usa.