Borsa:Europa come Wall Street,Milano -1%

MILANO, 31 MAG - Le Borse europee adeguano il calo all'andamento di Wall Street, dopo le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di applicare dazi nei confronti del Messico, luogo di produzione per diverse case automobilistiche Oltreoceano. Madrid (-1,6%) è la peggiore, preceduta da Francoforte (-1,5%), Parigi (-1,15%), Milano (-1%) e Londra (-0,8%). Scende a 284 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, di soli 22,7 punti sotto a quello greco, mentre sui 5 anni l'Italia è ancora sopra di 1,5 punti a 228,6 punti sui Bund. In rialzo l'euro a 1,11 dollari, dopo il rallentamento sopra le stime degli indici sulla fiducia dell'Università del Michigan. Ad appesantire i listini il comparto dell'auto (-3,5%) e i tecnologici (-1,7%). Sotto pressione, per timori dei nuovi dazi, gli automobilistici Renault (-4,66%), Fca (-4,61%) e Volkswagen (-3,07%). Il passo indietro del greggio (Wti -2,88%) penalizza Tullow (-4,24%), Saipem (-2,29%), Repsol (-1,23%), Total (-1%) ed Eni (-0,5%).