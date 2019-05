Borsa: Wall Street apre in calo,Dj -1%

NEW YORK, 31 MAG - Apertura in forte calo per Wall Street con l'escalation della guerra dei dazi di Donald Trump contro il Messico. Il Dow Jones perde l'1,00% a 24.907,21 punti, il Nasdaq cede l'1,24% a 7.475,04 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,00% a 2.760,90 punti.(ANSA).