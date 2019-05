Borsa: Milano prosegue in calo dopo Pil

MILANO, 31 MAG - La Borsa di Milano (-1,3%) prosegue in calo dopo i dati sul Pil. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, risente delle minacce di Trump al Messico e non subisce particolari scossoni dopo i dati dell'Istat sul prodotto interno lordo. Prosegue in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedesco a 291 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,71%. In calo il comparto dell'auto con Fca (-4,7%), Pirelli (-2,2%), Brembo (-2,1%), Cnh (-1,5%), Ferrari (-0,9%). In rosso anche i titoli legati al petrolio con Tenaris (-3,7%), Eni e Saras (-0,7%). Soffrono le banche tra cui Intesa (-2,1%), Mps (-1,8%) Ubi e Unicredit (-1,7%).