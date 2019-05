Borsa: Europa apre in calo dopo Trump

MILANO, 31 MAG - Le Borse europee aprono in forte calo dopo le minacce di Donald Trump di imporre i dazi al Messico. Gli investitori temono l'apertura di un nuovo fronte di tensione dopo quello con la Cina. I listini risentono anche dell'andamento del prezzo del petrolio e dei dati in calo della manifattura cinese. Avviano la seduta in rosso Francoforte (-1,34%), Madrid (-1,12%) Parigi (-0,96%), Londra (-0,89%).