Spread Grecia-Italia ai minimi dal 2008

ROMA, 30 MAG - Lo spread fra i titoli decennali greci e i Btp di pari scadenza scende sotto i 40 punti base per la prima volta dal 2008, agli albori della crisi del debito della Grecia. In un mercato che premia i titoli greci dopo che il governo Tsipras è stato costretto al voto anticipato, il differenziale con Btp oggi vale appena 38 punti base. Al picco della crisi ellenica, nel 2012, lo spread Grecia-Italia aveva superato i 27 punti percentuali (2.700 punti base). Lo spread tra Btp e Bund, intanto, viaggia in lieve rialzo a 283 punti base con un tasso del titolo italiano al 2,65%.