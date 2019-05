Tria, non servono manovre correttive

TRENTO, 30 MAG - La riposta alla lettera Ue sul debito "è diretta a spiegare alla commissione europea cosa è accaduto e a dare spiegazioni su quello che ci hanno chiesto nella lettera" per evitare di arrivare alla richiesta di una manovra correttiva: "Le manovre correttive non servono". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria arrivando a Trento per partecipare al Festival dell'Economia. Il ministro non dettaglia gli argomenti che saranno utilizzati ma a chi chiede se possiamo stare tranquilli risponde "sì".