Tasso Btp 5 anni su a 1,81%,bene domanda

ROMA, 30 MAG - Il Tesoro ha assegnato tutti i 5,25 miliardi di euro di Btp a 5, 6 e 10 anni offerti in asta. Il rendimento del quinquennale è salito a 1,81% da 1,72% precedente con un rapporto di copertura ai massimi da agosto a 1,78 da 1,52. Il tasso del Btp dicembre 2025 è pari al 2,02% e il rapporto di copertura in netto rialzo a 3,01 da 1,41. Il tasso del Btp decennale è stabile al 2,6% da 2,59%, ma la domanda è scesa ai minimi da giugno 2018 con un rapporto di copertura a 1,28 da 1,40. Venduti anche Ccteu a 24 mesi per 750 milioni di euro al tasso dell'1,95%.