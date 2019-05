Svolta ibrida Ferrari,ecco SF90 Stradale

MARANELLO (MODENA), 29 MAG - Forme da navicella spaziale e prestazioni mai raggiunte prima per la Ferrari della svolta. E' la SF90 Stradale, la Rossa più veloce di sempre, la prima supercar ibrida di serie di Maranello. Estrema in ogni sua parte, nel nome richiama la Scuderia Ferrari di cui ricorrono i 90 anni. 'Sorella' della vettura da pista, la nuova creatura svelata a Fiorano si pone al top della gamma del Cavallino annunciando numeri record: 1000 cv, unendo propulsore termico e elettrico e 2,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h. E per la prima volta una Ferrari potrà essere guidata anche in modalità completamente elettrica e mentre questo accade sarà stranamente silenziosa, cioé non emetterà il rombo famoso in tutto il mondo: avrà un'autonomia, in eDrive, di 25 chilometri. Per Louis Camilleri, ad del Cavallino, si tratta "di una pietra miliare nella nostra storia". Trazione integrale, velocità massima dichiarata 340 km/, il prezzo sarà comunicato nelle prossime settimane.