Birra, crescono produzione e consumi

MILANO, 29 MAG - Nel 2018 il settore della birra ha fatto registrare un aumento dei volumi della produzione e del consumo pro-capite. E' quanto emerge dal rapporto annuale di AssoBirra, l'associazione che rappresenta i maggiori produttori italiani e il 90% della produzione. L'anno scorso il consumo di birra in Italia è aumentato del 3,2%, passando dagli oltre 19 milioni di ettolitri del 2017 ad oltre 20 milioni. In aumento anche il consumo pro-capite (+3,4%) che si è attestato a 33,6 litri. Cresce anche la produzione nazionale (+4,7%), con l'Italia che si posiziona al nono posto in Europa per i volumi mentre è quinta per il numero di birrifici. Segno positivo anche per l'export che ha raggiunto il massimo storico superando il tetto dei 3 milioni di ettolitri, in aumento del 6,6%. Cresce infine l'occupazione con 700 unità in più in un settore che conta 140 mila lavoratori. Si registra un vero e proprio boom dei micro birrifici che sono 862, per una produzione di 504.000 ettolitri, in crescita del 4,3%.