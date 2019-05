Borsa: Milano sotto soglia 20mila punti

MILANO, 29 MAG - Piazza Affari amplia il calo (Ftse Mib -1,5% a 19.960 punti) portandosi così sotto la soglia psicologica dei 20mila punti, superata per l'ultima volta lo scorso 14 febbraio, mentre persiste il problema tecnico al server di Borsa Italiana che peraltro non frena gli scambi e non impedisce ad altre piattaforme di diffondere i dati. In rosso l'intero paniere con Leonardo (-2,34%) ed Stm (-2,33%), dopo la minaccia della Cina di far leva sui metalli rari nell'ambito delle negoziazioni sui dazi e sulla vicenda Huawei. Giù anche Pirelli (-2,23%), Tenaris (-2,23%), Buzzi (-2,16%) e Snam (-2,15%), insieme a Eni (-1,85%) e Saipem (-1,6%), che scontano il calo del greggio. Il ribasso dello spread tra Btp e Bund a 283,7 punti non attenua la tensione su Intesa (-1,78%), Fineco (-1,68%), Unicredit (-1,21%) e Banco Bpm (-1,14%). Contrastate Fca (-1,4%) e Renault (+0,5% a Parigi). Gira in calo bene Mediaset (-1,53%) dopo l'acquisizione del 9,6% della tedesca ProSieBen (+4,88%).