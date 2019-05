A Mediaset il 9,6% di ProSiebenSat1

MILANO, 29 MAG - Mediaset ha rilevato il 9,6% del capitale dell'operatore televisivo tedesco ProSiebenSat1, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante, che esclude le azioni proprie della società. Un'operazione "amichevole", secondo il Gruppo di Cologno Monzese, che avviene dopo "rapporti già proficui e operativi" attraverso la partecipazione in European Media Alliance (Ema). Secondo l'Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi l'operazione è "un atto di fiducia nel futuro della Tv Free Europea" ed è una "scelta di lungo periodo per creare valore in una logica sempre più internazionale". Per Mediaset l'investimento "non avrà alcun effetto sulle valutazioni che il consiglio di amministrazione dovrà effettuare in merito alla proposta di distribuzione di dividendi" il prossimo 25 luglio. Una proposta che, in caso venisse avanzata, dovrà essere sottoposta agli azionisti in una nuova assemblea.