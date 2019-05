Borsa:Asia in ordine sparso,Tokyo -1,21%

MILANO, 29 MAG - Borse orientali in ordine sparso dopo la chiusura in calo dell'Europa e di Wall Street, dopo la minaccia di Pechino di includere nella disputa sui dazi i minerali rari necessari per produrre componenti tecnologiche. Tokyo ha lasciato sul campo l'1,21%, Taiwan lo 0,1%, Seul l'1,25% e Sidney lo 0,69%, mentre Shanghai, ancora aperta, sale dello 0,36%, all'opposto di Hong Kong (-0,31%) e di Mumbai (-0,19%). In rosso i futures sull'Europa e sugli Usa. In rialzo sopra le stime su base annua il Pil trimestrale francese (+1,2%,), mentre sono attesi i disoccupati tedeschi in maggio e la fiducia delle imprese e dei consumatori in Italia. Dagli Usa invece sono in arrivo le richieste di mutui e l'indice manifatturiero della Fed di Richmond. In luce sulla Piazza di Tokyo Nissan (+1,84%) e Mitsubishi (+2,52%), i due titoli coinvolti nell'operazione in fase di studio tra Fca e Renault.