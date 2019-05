Borsa, Milano chiude in calo con Spread

MILANO, 28 MAG - Piazza Affari ha chiuso in ribasso (Ftse Mib -0,5%), in linea con le altre borse europee dopo essere stata in coda per gran parte della seduta. Ha pesato lo spread (284,3 punti in chiusura), salito fino a quota 290 punti, e il timore di una procedura d'inflazione dell'Ue sull'Italia. In forte ripresa gli scambi, per 3 miliardi di euro di controvalore, grazie anche al ritorno in attività di Londra e di Wall Street, chiuse ieri per festività. Sotto tiro i bancari Fineco (-1,98%), Unicredit (-1,44%) e Intesa (-1,11%), più cauta invece Banco Bpm (-0,4%). In luce Tim (+2,04%), Prysmian (+1,34%) e Ferrari (+0,94%), che resta fuori dal progetto di integrazione tra Fca (-0,89%) e Renault (+0,84% a Parigi). La ripresa del greggio ha sostenuto solo Saipem (+0,31%), favorita ieri da S&P con il rialzo a 'stabile' della prospettiva sul rating, lasciando indietro Eni (-0,31%).