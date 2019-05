Borsa: Europa sale dopo voto e Trump

MILANO, 27 MAG - Le Borse europee sono in stabile rialzo e brindano all'esito del voto per il rinnovo del parlamento europeo e alle parole di apertura di Donald Trump su un possibile accordo con la Cina per i dazi. I listini del Vecchio continente sembrano aver gradito i risultati elettorali che vedono i partiti tradizionali confermare una eventuale maggioranza ed i sovranisti, che pur ottenendo un risultato positivo, non sfondano. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1193 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In positivo Madrid (+1%), Parigi, Francoforte e Amsterdam (+0,4%) mentre Londra è chiusa per festività. Nel Vecchio continente corre il comparto dell'auto (+1,3%) dopo la proposta di Fca (+10,5%) per la fusione con Renault (+12,8%). In rialzo anche Ferrari e Porsche (+0,8%). Daimler (+0,5%) e Volkswagen (+0,4%) mentre è in rosso Peugeot (-3,3%).