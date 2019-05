Mercati, futures contrastati con voto Ue

MILANO, 25 MAG - Prevale l'incertezza sui mercati internazionali per il voto in corso nell'Unione Europea, con la chiusura delle urne domani sera. Un evento che, insieme al nodo delle nomine che sarà affrontato al Consiglio Europeo di martedì prossimo 28 maggio, si aggiunge agli altri temi caldi del momento, dalla guerra dei dazi tra Usa e Cina alle tensioni su Huawei, per finire con la Brexit, dopo le dimissioni annunciate per il prossimo 7 giugno dalla premier britannica Theresa May. Un clima di incertezza che si riflette sui futures. Al momento sono positivi quelli sulla borsa di Tokyo, a differenza di quelli su Shanghai, Sidney, Hong Kong, Taiwan, Singapore e Mumbai, gli unici a essere scambiati in queste ore. Ad attenuare la tensione sugli scambi l'annunciata chiusura per festività di Londra per la 'Bank Holiday' di primavera e di New York, per il Memorial Day, la commemorazione dei caduti, riducendo così l'attività dei mercati.