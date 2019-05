A Ferrero maggioranza gelati spagnoli

TORINO, 24 MAG - Ferrero ha acquisito la maggioranza di Ice Cream Factory Comaker, società spagnola di gelati. La notizia, anticipata da alcuni organi di informazioni, è confermata da una nota della multinazionale della Nutella, "costantemente in cerca di nuove opportunità di investimento in diverse categorie di prodotti - si legge - nell'ottica dell'impegno del Gruppo di soddisfare le richieste dei consumatori". La famiglia Lamsfus, da cui Ferrero ha acquisito la società, manterrà una partecipazione e Guillermo Lamsfus Bravo continuerà a gestire la società con il ruolo di direttore generale. Il completamento della transazione, soggetta al rilascio delle autorizzazioni di legge e alle consuete condizioni di chiusura, è previsto per l'inizio di luglio 2019.