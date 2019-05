Borsa: Europa positiva guarda a voto

MILANO, 24 MAG - Le Borse europee proseguono gli scambi in terreno positivo in vista dell'esito delle elezioni nei Paesi membri dell'Ue. Mercati in rialzo anche per effetto delle aperture di Donald Trump sulla vicenda Huawei. In stabile rialzo Londra (+0,7%) che prosegue senza alcuno scossone dopo l'annuncio di dimissioni da parte di Theresa May. Tra i listini del Vecchio continente corre Milano (+1,5%) sostenuta dai finanziari. Bene anche Parigi, Francoforte e Madrid (+0,8%) dove si mettono in evidenza le utility (+1%), tlc e finanziari (+0,9%), i tecnologici (+0,8%). A Piazza Affari tonica Cnh (+3,7%), dopo l'annuncio di Trump di incentivi agli agricoltori che favorirà il ricambio dei mezzi. Svettano anche Unipol (+3,7%) e UnipolSai (+2,8%). Tra le banche corrono Ubi (+2,9%), Unicredit (+2,8%) e Banco Bpm (+2,3%). In forte rialzo Safilo (+5,4%), dopo la cessione dei negozi retail Solstice, e Autogrill (+3,2%), dopo i conti superiori alle attese ed in vista del nuovo piano industriale.