Borsa:Milano (+1,5%) migliore in Europa

MILANO, 24 MAG - La Borsa di Milano (+1,5%) è la migliore in Europa sostenuta dalle banche. Vola Cnh (+4%) dopo che Donald Trump prepara incentivi per gli agricoltori per l'acquisto di macchinari e l'annuncio di un buy-back per oltre il 5% del capitale. Scende ancora lo spread tra Btp e Bund a 267 punti base, con il decennale italiano al 2,56%. Significativa la performance dei titoli finanziari dove si mettono in mostra Unipol (+3,1%), Banco Bpm (+2,8%), Ubi e Unicredit (+2,7%) e UnipolSai (+2,4%). Bene anche Generali (+1,9%), con la cessione del portafoglio chiuso Vita della propria filiale inglese e l'annuncio che non sarà rifinanziato un debito senior da 1,25 miliardi. Seduta positiva anche per Safilo (+6%), dopo la vendita alla statunitense Fairway della catena di negozi retail Solstice. Bene anche Autogrill (+2,6%) dopo i conti dei primi quattro mesi leggermente migliori delle attese e in vista del nuovo piano industriale che sarà presentato il 4 giugno.