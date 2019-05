Borsa:Europa in rialzo con Huawei e voto

MILANO, 24 MAG - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo dopo le aperture di Donald Trump sul caso Huawei. E sullo sfondo permangono le perplessità sui negoziati tra Usa e Cina per il commercio internazionale. Gli investitori restano in attesa per l'esito del voto per il rinnovo del parlamento europeo. Sul fronte valutario resta stabile l'euro sul dollaro a 1,1188 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,6%. In terreno positivo Francoforte (+0,9%), Parigi e Madrid (+0,8%), Londra (+0,7%). I listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto dell'energia (+1%) dopo il rialzo del prezzo del petrolio. In rialzo Total (+1,1%), Bp (+1%), Galp Energia (+0,9%) e Shell (+0,7%). Avanzano anche le tlc (+1,1%) con Iliad (+3%), Orange (+2,1%) e Vodafone (+1,9%) ed i tecnologici (+1%) dove si mettono in mostra Siltronic (+1,8%), Asm (+1,7%) e Nokia (+1,3%).