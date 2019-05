Borsa: Europa apre in rialzo, verso voto

MILANO, 24 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo, con l'attesa per l'esito delle elezioni per il rinnovo del parlamento Ue. Sullo sfondo permangono i timori degli investitori per uno stallo dei negoziati tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. In positivo Francoforte (+0,63%), Parigi (+0,5%) e Madrid (+0,4%), mentre è piatta Londra (+0,02%).