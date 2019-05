Borsa: Asia ancora in calo con tmt

MILANO, 23 MAG - Le vendite su tecnologici, telefonici e media continuano a spingere in calo le Borse in Asia, per la terza seduta consecutiva. A Tokyo ha chiuso in calo dello 0,8% con SoftBank (-5,3%) e Sony (-3,73%), Shanghai cede l'1,2% appesantita da Ping An Insurance (-2,94%)e Kweichow Mutai (-1,76%). Hong Kong scivola in calo dell'1,6% sotto il peso di Tencent (-3,4%) e Sunny Optical Technology (-6,8%). Taiwan chiude in ribasso dell'1,4% sui minimi da marzo sempre in scia alle frizioni di Huawei con gli Usa. Taiwan Semiconductor ha perso il 3,3%.