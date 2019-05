Tria,stabilità politica fattore crescita

ROMA, 21 MAG - "La stabilità politica è uno dei fattori importanti della crescita, come quella sociale, e quella finanziaria. Abbiamo bisogno di tutte e tre queste stabilità per creare un ambiente per la crescita". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria sollecitato durante la trasmissione Agorà sui dissidi tra i due partiti di governo. Il ministro, incalzato più volte su questo tema, ha sostenuto che "c'è una campagna elettorale in atto" e ha mostrato ottimismo sulla tenuta dell'esecutivo: ottimismo della volontà e pessimismo della ragione "in questo caso coincidono".